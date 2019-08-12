ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве признал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь виновной в совершении повторного правонарушения, пишет «Интерфакс».



Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей. Её признали виновной по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).



Ранее суд уже призвал Соболь в повторном правонарушении и также выписывал ей штраф в 300 тысяч рублей. Первое наказание было связано с акцией, которая прошла 15 июля в Москве.