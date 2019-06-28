ИА "Ореанда-Новости" Всероссийская перепись населения состоится в следующем году. Такое заявление сделал премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев.

В Государственной думе России уже обсуждали вопрос переписи населения в текущем году. Однако, было принято решение посчитать россиян в 2020 году. В течение октября соответствующие органы будут собирать сведения о гражданах страны. Не избежать нововведений среди методов сбора данных. Так, традиционное хождение по квартирам в последнее время редко приводит к положительным результатам – чаще люди не пускают сотрудников Федеральной службы государственной статистики. Также не всегда граждане оказываются дома во время переписи. Поэтому при следующей переписи активно будут осваиваться электронные методы сбора данных – граждане смогут пройти анкетирование удалённо, используя компьютеры, ноутбуки, смартфоны.

В последний раз соотечественников пересчитали в 2010 году. На сегодняшний момент это была самая масштабная перепись – участие в ней приняло около 143 миллионов человек.

Несмотря на то, что официальной переписи населения в этом году не будет, Росстат регулярно собирает промежуточные сведения о гражданах страны. Так, в ведомстве установили, что в период с 2010 по 2015 год демографическая ситуация в стране значительно улучшилась. За пять лет прирост населения составил 5 миллионов человек. Однако, уже в 2016 году рост несколько замедлился из-за старения нации и увеличением разрыва между рождаемостью и смертностью. К 2019 году, по мнению специалистов Росстата, население России сократилось на 86700 человек по сравнению с 2018 годом. Основными причинами смертности по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания и вредные привычки у граждан страны.