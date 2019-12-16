16.12.2019, 17:42
Макрон приедет Москву на празднование 75-летия Победы
ИА «Ореанда-Новости». Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве, пишет «Интерфакс».
О решении французского президента рассказал посол Франции в Москве Сильви Берманн.
По её словам, Макрон положительно ответил на предложение российских властей. Дипломат подчеркнула, что культурные контакты являются важной частью отношений между странами. Парад в честь 75-летия Победы пройдёт 9 мая 2020 года.
О решении французского президента рассказал посол Франции в Москве Сильви Берманн.
По её словам, Макрон положительно ответил на предложение российских властей. Дипломат подчеркнула, что культурные контакты являются важной частью отношений между странами. Парад в честь 75-летия Победы пройдёт 9 мая 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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