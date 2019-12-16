О решении французского президента рассказал посол Франции в Москве Сильви Берманн.По её словам, Макрон положительно ответил на предложение российских властей. Дипломат подчеркнула, что культурные контакты являются важной частью отношений между странами. Парад в честь 75-летия Победы пройдёт 9 мая 2020 года.