ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин поднял размер максимальной выплаты по пособию по безработице до 12, 3 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».



Ранее размер пособия составлял 8 тысяч рублей. Минимальный размер выплат составляет 1,5 тысячи рублей.



О том, что нужно увеличить размер пособия ранее заявил президент Владимир Путин в своём обращении к россиянам. Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что для москвичей размер пособия составит 19,5 тысяч рублей.