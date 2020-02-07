07.02.2020, 18:10
Мальчик, который провалился под лёд в Санкт-Петербурге, находится в реанимации
ИА «Ореанда-Новости». Мальчик, который провалился под лёд в Санкт-Петербурге, находится в реанимации. Его одноклассница пока не найдена. Информация была озвучена пресс-службой городского управления Следственного комитета сегодня, 7 февраля.
Инцидент произошёл вчера, 6 февраля. Местные жители сообщили в МЧС, что около дома 76 по проспекту Шуваловскому тонет человек. Спасатели вытащили из реки 14-летнего мальчика. По словам подростка, на лёд он выходил вместе со своей одноклассницей. Мальчик до сих пор находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении.
По данным из ГУ СК, водолазы совершили 8 спусков. Тело девочки так и не было найдено. Однако, в воде были обнаружены 2 школьных рюкзака. В настоящее время проводится доследственная проверка с последующим вынесением процессуального решения.
Инцидент произошёл вчера, 6 февраля. Местные жители сообщили в МЧС, что около дома 76 по проспекту Шуваловскому тонет человек. Спасатели вытащили из реки 14-летнего мальчика. По словам подростка, на лёд он выходил вместе со своей одноклассницей. Мальчик до сих пор находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении.
По данным из ГУ СК, водолазы совершили 8 спусков. Тело девочки так и не было найдено. Однако, в воде были обнаружены 2 школьных рюкзака. В настоящее время проводится доследственная проверка с последующим вынесением процессуального решения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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