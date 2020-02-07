Информация была озвучена пресс-службой городского управления Следственного комитета сегодня, 7 февраля.Инцидент произошёл вчера, 6 февраля. Местные жители сообщили в МЧС, что около дома 76 по проспекту Шуваловскому тонет человек. Спасатели вытащили из реки 14-летнего мальчика. По словам подростка, на лёд он выходил вместе со своей одноклассницей.Однако, в воде были обнаружены 2 школьных рюкзака. В настоящее время проводится доследственная проверка с последующим вынесением процессуального решения.