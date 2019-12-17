17.12.2019, 22:32
Мальчика, который стоял на гречке, поместили в школу-интернат
ИА «Ореанда-Новости». Мальчика, который стоял на гречке, решили поместить в местную школу-интернат №5, сообщает издательство «Лента.ру».
Заместитель министра образования Омской области провёл беседу с матерью подростка. По завершению разговора было решено, что мальчик отправится жить в школу-интернат до тех пор, пока решается вопрос о лишении матери родительских прав. Мать школьника Алина Юмашева согласилась с решением о переводе сына в образовательное учреждение с круглосуточном пребыванием, так как до вынесения судебного приговора, ребёнка должны изъять из семьи.
Стоит отметить, что мать ребёнка и его отчим не согласны с решением правоохранительных органов о домашнем истязании несовершеннолетнего, а сам мальчик хочет остаться жить вместе с матерью.
Заместитель министра образования Омской области провёл беседу с матерью подростка. По завершению разговора было решено, что мальчик отправится жить в школу-интернат до тех пор, пока решается вопрос о лишении матери родительских прав. Мать школьника Алина Юмашева согласилась с решением о переводе сына в образовательное учреждение с круглосуточном пребыванием, так как до вынесения судебного приговора, ребёнка должны изъять из семьи.
Стоит отметить, что мать ребёнка и его отчим не согласны с решением правоохранительных органов о домашнем истязании несовершеннолетнего, а сам мальчик хочет остаться жить вместе с матерью.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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