Заместитель министра образования Омской области провёл беседу с матерью подростка. По завершению разговора было решено, что мальчик отправится жить в школу-интернат до тех пор, пока решается вопрос о лишении матери родительских прав. Мать школьника Алина Юмашева согласилась с решением о переводе сына в образовательное учреждение с круглосуточном пребыванием, так как до вынесения судебного приговора, ребёнка должны изъять из семьи.



