25.07.2019, 19:30
Мальдивы намерены расширить авиасообщение с Россией
ИА «Ореанда-Новости» Сегодня, 25 июля, Россия и Мальдивы взаимно отменяют визы для своих граждан. Соответствующее соглашение было подписано ещё в конце июня этого года.
Владельцы загранпаспортов смогут въезжать и выезжать, а также свободно перемещаться внутри страны в течение 90 дней без визовых документов. МИД страны заявил, что такая мера увеличит потом туристов и способствует развитию отношений между государствами.
Также власти страны намерены расширить авиасообщение с Россией. Хотя полёты на Мальдивы доступны из Москвы, государство хочет организовать полёты из Санкт-Петербурга и других крупных городов.
Владельцы загранпаспортов смогут въезжать и выезжать, а также свободно перемещаться внутри страны в течение 90 дней без визовых документов. МИД страны заявил, что такая мера увеличит потом туристов и способствует развитию отношений между государствами.
Также власти страны намерены расширить авиасообщение с Россией. Хотя полёты на Мальдивы доступны из Москвы, государство хочет организовать полёты из Санкт-Петербурга и других крупных городов.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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