ИА «Ореанда-Новости». Глава комиссии ОП Малькевич считает, что необходимо подать в суд на Facebook, Twitter и Youtube.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационных технологий, СМИ и массовых коммуникаций заявил, что нужно подать в суд на Facebook, Twitter и Youtube. По мнению Александра Малькевича, эти ресурсы нарушают российское законодательство.

Малькевич считает, что эти социальные сети продолжают нарушать законодательство России, потому что нет никаких последствий. Ресурсы пренебрегают правилами хранения и обработки персональных данных, что является преступлением.

Глава комиссии ОП заявил, что нужно «начать строже спрашивать» с социальных сетей, ведь речь идёт о персональных данных российских пользователей.