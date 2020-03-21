ИА «Ореанда-Новости». Телеведущая Елена Малышева предположила, в какие сроки будет создана вакцина о коронавируса. Ведущая заявила в интервью «Аргументы и факты», что рассчитывать на появление вакцины в клинической практике можно не раньше, чем через три месяца.

Малышева отметила, что вакцина точно будет создана. Сейчас над лекарством от коронавируса трудятся учёные ведущих стран, включая Россию.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что в России было создано шесть препаратов от коронавируса. Сейчас они находятся на стадии клинических испытаний.

Всего в мире зафиксировано более 230 тысяч заражённых. В России известно о 253 случаях заражения.