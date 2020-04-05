ИА «Ореанда-Новости». Врач Елена Малышева рассказала, как сама защищается во время похода в магазин. Телеведущая рассказала о том, как ходит за покупками в своём Instagram.

Малышева отметила, что необходимо надеть респиратор и перчатки. В магазине нужно протереть влажными салфетками ручки и полки тележки. Оплачивать свои покупки следует бесконтактной банковской картой.

Также врач объяснила, что стоит нажимать на кнопки домофона косточкой пальца или использовать магнитный ключ. Также врач советует поступать с кнопками лифта.

Прежде чем снять перчатки Малышева советует обрабатывать их. Также она рекомендует протереть содержимое пакетов, сумку, ручки холодильника и шкафов.

Телеведущая пояснила, что вирус живут только в каплях. Поэтому продукты не представляют опасности, пока на них кто-нибудь не чихнёт или не кашлянет.