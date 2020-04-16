Такие заявление отечественная телеведущая сделала во время прямой трансляции в Instagram, рассказывает "Лента.ру".Малышевой написала одна из подписчиц о том, что сначала телеведущая утверждала, что это не опасно. Теперь же, отмечает подписчица, Малышева разговаривает на языке правительства и заявляет, что это очень опасно. Подписчица спрашивает у телеведущей, где правда.Отвечая на вопрос подписчицы,. Свою точку зрения она объяснила тем, что. Врач отметила, что трудно найти инфекцию с таким показателем.При этом Малышевой было заявлено, что не считает, что люди пожилого возраста должны умирать, отметив, что её матери сейчас восемьдесят шесть лет. Тем не менее, заявляет телеведущая, корь, если рассматривать вопрос с точки зрения популяционной угрозы, намного опаснее коронавируса, несмотря на то, что имеется от неё вакцина. Эксперт обосновала свою позицию заявлением о том, что от коронавируса не умирают дети, а от кори - да. То, что дети не становятся жертвами коронавируса, телеведущая назвала великим счастьем.Ранее Елена Малышева выдвинула предположение в эфире программы "Жить Здорово!" о том, что. В качестве доказательства врач привела в пример исследование, авторами которого был проведён анализ смертности от COVID-19 в государствах, где осуществлялась вакцинация. После этого исследователи сравнили эти данные с данными тех государств, где вакцинация не проводилась. Авторы исследования пришли к выводу, что в Италии и США, где прослеживается вспышка нового вируса, вакцинация БЦЖ не осуществлялась.Также Малышева заявила, что в Бразилии стали проводить мероприятия по вакцинации ещё в двадцатые годы прошлого века. Она отметила, что группа риска в Бразилии вакцинирована вся, и указала на то, что в стране смертность от коронавируса в 100 раз ниже.Врач выразила надежду, что высокий уровень вакцинации БЦЖ в России может стать причиной низких показателей летальных исходов от коронавируса.