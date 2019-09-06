ИА «Ореанда-Новости» В Алексеевском суде Белгородской области сообщили, что принято решение об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также младшего брата Кокорина Кирилла.

В октябре 2018 года фигуранты этого дела – указанные лица, а также Александр Протасовицкий – были задержаны по обвинению в избиении главы департамента министерства промышленности и торговли России Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая 2019 года подсудимые были признаны виновными. Кокорин был приговорён к 1 году и 6 месяцам заключения, Мамаев – к 1 году и 5 месяцам.

28 июня в Федеральную службу исполнения наказаний было направлено судебное распоряжение об исполнении приговора в отношении осуждённых. 4 июля они были этапированы в колонию.