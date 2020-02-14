Минпромторг России решил оказать финансовую поддержку проекта по внедрению системы маркировки для предприятий. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.Не все фирмы могут позволить себе покупку специального оборудования без ущерба для финансового положения.Стоит отметить, список товаров, которые подлежат обязательной маркировке, утверждён распоряжением Правительства России от 28 апреля 2018 года.