14.02.2020, 21:40
Маркировка товаров будет просубсидирована бюджетом
ИА «Ореанда-Новости». Маркировка товаров будет просубсидирована из государственного бюджета. Минпромторг России решил оказать финансовую поддержку проекта по внедрению системы маркировки для предприятий. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.
По мнению специалистов Минпромторга, российские компании несут огромные затраты на приобретение оборудования для идентификации товаров. Не все фирмы могут позволить себе покупку специального оборудования без ущерба для финансового положения.
Стоит отметить, список товаров, которые подлежат обязательной маркировке, утверждён распоряжением Правительства России от 28 апреля 2018 года.
По мнению специалистов Минпромторга, российские компании несут огромные затраты на приобретение оборудования для идентификации товаров. Не все фирмы могут позволить себе покупку специального оборудования без ущерба для финансового положения.
Стоит отметить, список товаров, которые подлежат обязательной маркировке, утверждён распоряжением Правительства России от 28 апреля 2018 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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