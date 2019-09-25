Данные субботники состоятся в рамках проекта под названием «Экология».

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, численность водоёмов, где будет организована уборка берегов от мусора, составляет сорок шесть единиц. К работам будут привлечены добровольцы, которые до 29 сентября текущего года приведут в порядок прибрежную территорию рек и озёр Ростовской области. Кроме того, в планах организаторов очистить русла всех крупных водоёмов региона. В ведомстве напомнили, что наиболее масштабный субботник пройдёт 28 сентября. Местом проведения будет выбрана территория Кумженской рощи, расположенной в городе Ростове-на-Дону.

Ростовская область присоединилась, таким образом, к экологическому марафону под названием «Вода России». Данное мероприятие проходит на территории всех российских регионов. Сам марафон входит в рамки проекта национального значения «Экология».

Всероссийский экологический марафон «Вода России» проводится на протяжении пяти последних лет. Участниками данного мероприятия за всё время его проведения стало более пяти миллионов человек на территории всего государства. Масштабы экологического марафона ежегодно растут. Так, например, в прошлом году в акции приняло участие около двух миллионов добровольцев. Целью данной акции является привлечение внимания широкой общественности и, прежде всего, молодого поколения к охране и повышению качества российских водных ресурсов.