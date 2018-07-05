ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мать смертельно больного шестилетнего ребёнка подозревается в распространении наркотиков. Её задержали 18 июня, когда она продавала небольшое количество запрещённого в стране противосудорожного препарата. Женщина не признаёт своей вины и просит власти России пересмотреть список запрещённых наркотических лекарств для детей.

Эти лекарства (Диазепам, разрешённый в Европе) женщина купила для сына-эпилептика в интернете, но за женщину взялись правоохранительные органы. Общественность решило поддержать женщину, для этого создали петицию, которую подписало за сутки около 100 тысяч людей. Женщине грозит тюремное заключения, но она боится, что без опеки больной сын не выживет, кроме эпилепсии у него ДЦП. А женщина мать одиночка. У неё есть ещё один 15-летний сын.

Во время задержания, женщина продавала остатки лекарства мужчине за 3 250 рублей, пишет газета «RТ». После этого её сразу задержали. Возбудили уголовное дело по 228-й статье, наказание предусматривает лишение свободы от четырёх до восьми лет.

Женщина говорит, что не знала, что препарат в виде микроклизм запрещён. Она удивляется, какому наркоману клизма за такие деньги нужна. А если б знала, что это подсудное дело, не продавала бы, ведь у неё двое детей.

Женщина попросила журналистов передать её просьбу президенту страны Владимиру Путину. Она просит пересмотреть список лекарств, которые жизненно необходимы таким же больным детям, как её сын. Чтобы матери перестали доставать их подпольно для детей. А таких больных детей много, говорит женщина.

При этом в Минздраве сказали, что вопрос, почему такая лекарственная форма диазепама не лицензирована, нужно задавать производителю. Так как регистрация таких препаратов носит заявительный характер.

За женщину заступились многие хосписы и общественные организации. Активисты требуют прекратить уголовное преследование по отношению к матери ребёнка-инвалида.



