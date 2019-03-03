ИА «Ореанда-Новости» Мать школьницы, которая скончалась при невыясненных обстоятельствах в психиатрической больниц Калининграда, рассказала РИА Новости о своей дочери.

15-летняя Ангелина умерла на руках у мамы в приёмном покое психбольницы №2 21 февраля. Мать девочки Оксана Мартиновская рассказала, что Геля начала чувствовать слабость в нижних конечностях в начале года. Врачи и близкие девочки считали, что её недомогание – следствие нагрузок в школе, и её состояние является обычным для большинства подростков её возраста.

11 февраля подросток едва не потеряла сознание на улице, после чего её госпитализировали в городскую больницу Гусева, а затем перенаправили в нейрохирургическое отделение детской больницы Калининграда.

По словам женщины, свою дочь она носила на руках, так как та сильно похудела, не могла есть пищу и передвигаться самостоятельно. Анализы и обследования не показали никаких серьёзных отклонений. Пульс у девочки был учащённый, а давление низкое.

Позже у Ангелины начали отказывать ноги, затем девочка частично потеряла слух, ей стало трудно дышать и говорить. У девочки, якобы были проблемы с психикой, и врачи приняли решение направить её в психбольницу.

Затем мать отвезла Ангелину в психиатрическую больницу №1, но там консилиум решил, что ребёнку окажут помощь в другом медицинском заведении - психбольнице №2, которая находится в поселке Прибрежный, недалеко от города.

В приёмном покое, куда Оксана занесла дочь на руках, Ангелине стало хуже, у неё начались судороги. Медики пытались вернуть девочку к жизни, но Ангелина погибла. По данным судмедэкспертов, смерть школьницы произошла вследствие сердечной недостаточности.

Следственное управление СК по Калининградской области начало проверку трагического инцидента и возбудило уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества, повлёкших за собой смерть несовершеннолетнего.

Региональный Минздрав и прокуратура также проводят проверку по факту данного происшествия.







