ИА «Ореанда-Новости» На обочине дороги был найден гроб с телом младенца в Саткинском районе Челябинской области, мать ребёнка испугалась ДПС и оставила гроб на трассе.

Об это сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов разыскали мать младенца, ею оказалась жительница поселка Бердяуш. По предварительным данным, женщина родила мертвого ребёнка, у неё уже имеется трое детей.

Мать с сожителем решили похоронить ребёнка и перевозили на своей машине гроб с телом. На трассе они увидели пост ДПС и испугались, что к ним возникнут вопросы, поэтому оставили гроб с телом новорождённого на обочине.

На данный момент пока не возбуждено уголовное дело по факту происшествия.