ИА «Ореанда-Новости». Мать ребёнка, которого заставляли стоять коленями на гречке, заявила о желании воспитывать его самостоятельно.

Жительница Омска, ребёнка которой заставляли стоять на коленях на гречке, заявила о том, что хочет воспитывать его самостоятельно. О желании женщины заботиться и воспитывать сына сообщила уполномоченная по правам ребёнка Омской области Елизавета Степкина.

Омбудсмен рассказала, что в ходе личной встречи с матерью мальчика, та изъявила желание заниматься его воспитанием лично. По словам защитницы детских прав, ребёнок выглядит ухоженным и активным, отвечает на вопросы и чувствует себя комфортно.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребёнка и её сожителя. Мальчика забрали из семьи, однако спустя какое-то время органы опеки вернули ребёнка домой.