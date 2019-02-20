ИА «Ореанда-Новости». 20 февраля мать Сергея Скрипаля, заявила в полицию Москвы с просьбой признать пропавшим без вести её сына, экс-полковника ГРУ, который был ранее отравлен в британском Солсбери. По данным британских СМИ мужчина находится на лечении дома и его здоровье ухудшается. Информацию передаёт РИА Новости, ссылаясь на слова племянницы Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль.

Племянница объяснила это требование желанием семьи «сохранить имущество». Заявление подали в полицию Москвы, так как именно в этом городе зарегистрирована Юлия Скрипаль, дочь бывшего полковника ГРУ, которая была отравлена вместе с ним в Солсбери.

В случае признания его пропавшим без вести, матери Сергея Скрипаля на законных основаниях перейдёт в наследство квартира, машина и собака.

При этом племянница Виктория выразила надежду, что за это время о местонахождении родственников появится какая-либо информация.

Двумя днями ранее Виктория Скрипаль пожаловалась, что на данный момент о самочувствии Сергея Скрипаля и его местонахождении получает информацию только из прессы, связи с ним уже длительное время нет. В связи с этим девушка считает, что его уже давно нет в живых, что тщательно скрывается.

17 февраля издание Times написало, что состояние экс-полковника ГРУ значительно ухудшилось, он находится дома, где ему врачи оказывают помощь, однако медики не уверены, что он сможет поправиться. Газета в своей публикации ссылается на информацию британской разведки.

Со слов Юлии Скрипаль, никто лично о состоянии дяди ей не докладывает. Сомнения у женщины закались давно, так как за это время он не созвонился со своей престарелой матерью.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобные публикации в СМИ о состоянии Скрипаля являются примером «управляемой утечки», когда публикации в британских СМИ связаны напрямую с работой спецслужб.

Напомним, отравили Сергея и Юлию Скрипаль 4 марта 2018 года. Бывший полковник ГРУ был осуждён в России за государственную измену. Лондон обвинил в покушении Россию. Россия обвинения опровергла и попросила совместного расследования, на что получила отказ.