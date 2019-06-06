ИА «Ореанда-Новости». Мать рэпера Тимати Симона Юнусова в своём Instagram объявила конкурс на лучшее имя малыша, который родится у её сына и модели Анастасии Решетовой.

Юнусова попросила поклонников выбрать лучшее женское и мужское имя, отметив, что оно должно сочетаться с фамилией и отчеством. По её словам, этот конкурс очень поможет молодым родителям.

При этом пол ребёнка она не раскрыла, подчеркнув, что этот вопрос будет ещё долго волновать публику.