06.06.2019, 16:44
Мать Тимати объявила конкурс на имя будущего наследника
ИА «Ореанда-Новости». Мать рэпера Тимати Симона Юнусова в своём Instagram объявила конкурс на лучшее имя малыша, который родится у её сына и модели Анастасии Решетовой.
Юнусова попросила поклонников выбрать лучшее женское и мужское имя, отметив, что оно должно сочетаться с фамилией и отчеством. По её словам, этот конкурс очень поможет молодым родителям.
При этом пол ребёнка она не раскрыла, подчеркнув, что этот вопрос будет ещё долго волновать публику.
Юнусова попросила поклонников выбрать лучшее женское и мужское имя, отметив, что оно должно сочетаться с фамилией и отчеством. По её словам, этот конкурс очень поможет молодым родителям.
При этом пол ребёнка она не раскрыла, подчеркнув, что этот вопрос будет ещё долго волновать публику.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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