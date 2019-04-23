ИА «Ореанда-Новости». Мать убитого подростками в городе Берёзовский Свердловской области 20-летнего парня-инвалида Дмитрия Рудакова, считает справедливым решение суда приговорить четверых подростков к лишению свободы сроком почти на 10 лет.

Со слов адвоката Евгения Кочешкова, они хотели именно такой квалификации преступления (убийство с особой жестокостью) и именно такое наказание, поэтому считают приговор справедливым.

Ранее в прокуратуре сообщили, что 9 августа 2018 года на территории гаражей четверо подростков от 14 до 16 лет избили до смерти 20-летнего юношу с инвалидностью. Они попросили парня купить им сигарет, заманили в гаражи и нанесли травму головы, от которой тот скончался. Всё происходящее на камеру телефона снимала 13-летняя подруга.

Подростков приговорили к лишению свободы на срок от 8,5 лет до 9 лет и 9 месяцев в колонии строгого режима. Девочка была помещена на 1,5 года в центр временной изоляции.