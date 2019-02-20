ИА «Ореанда-Новости». 18 февраля около пяти часов утра женщина сообщила в полицию Москвы о пропаже своего шестилетнего ребёнка. Его нашли через четыре часа с переохлаждением на 102-м километре МКАД, ребёнок вышел к заправке. Следователи считают, что женщина самостоятельно оставила сына в парке «Лосиный остров», в отношении неё возбуждено уголовное дело. Женщина арестована ещё на 72 часа. 22 февраля суд рассмотрит ходатайство стороны обвинения и изберёт меру пресечения для женщины на время разбирательств.

Следователи ходатайствовали в суд об аресте женщины. Суд Москвы отложил разбор ходатайства до пятницы, 22 февраля (слушание запланировано на15:00). Женщина, которая была арестована ранее, пробудет под арестом ещё 72 часа. За это время обвинение должно предоставить дополнительные доказательства по делу. Позже суд решит, будет ли она находиться в СИЗО на время судебных разбирательств, об этом рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

Напомним, в отношении москвички возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Обвинение женщине уже предъявлено. У следствия есть ряд доказательств и показаний свидетелей.

18 февраля водители нашли на дороге недалеко от лесопарка продрогшего шестилетнего мальчика, они обогрели ребёнка и вызвали «скорую помощь». У мальчика был прикреплён к голове скотчем целлофановый мешок. Ребёнок рассказал, что случилось, но его версию пока не озвучивают.

Сама 34-летняя москвичка уверяет, что ребёнок потерялся 17 февраля в 21.30 – скрылся из виду во время вечерней прогулки по лесопарку «Лосиный остров». Нашли ребёнка в 9:21 на 102-м километре МКАД. Он всю ночь провёл один в лесу на морозе. Водителям мальчик поведал другую историю случившегося.

Следователей также заподозрили странность в том, что мать заявила о пропаже сына только на следующее утро. Её задержали для допроса.

Пока женщина давала показания, правоохранители осмотрели её автомобиль, на котором она вывезла сына якобы для прогулки в лес. Там нашли три рулона скотча, нож-штопор и волосы. Предметы передали на экспертизу.