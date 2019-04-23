ИА «Ореанда-Новости» 22 апреля после завершения основной части переговоров с председателем Национального совета Кувейта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Марзуку Али аль-Ганиму с просьбой способствовать в разрешении ситуации с гражданкой России, глава компании KGL Investment Марией Лазаревой, которая была задержана в Кувейте в 2017 году и затем осуждена на 10 лет лишения свободы за растрату государственных средств Кувейтского портового управления. Речь шла как минимум о том, чтобы на время судебного разбирательства в апелляционной инстанции поместить Лазареву под домашний арест.

Аль-Ганим пообещал Матвиенко, что в ближайшее время он свяжется с ней, чтобы сообщить «хорошие новости по этой теме».