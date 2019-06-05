ИА «Ореанда-Новости» Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила идею властей Санкт-Петербурга о введении гостиничного сбора.

Она отметила, что гостиничный или курортный сбор является повсеместной практикой, когда гостиница вычитает определённую сумму из платежей отдыхающих. Об этом она заявила в кулуарах Ливадийского форума в Ялте.

Матвиенко подчеркнула, что средства курортного сбора необходимо направлять на восстановление и реставрацию памятников архитектуры, а также на развитие культуры и инфраструктуры города. При этом она подчеркнула важность правильной организации этой практики.

Глава Совфеда отметила, что решение о введение гостиничного сбора каждый регион принимает отдельно.