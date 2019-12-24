ИА «Ореанда-Новости». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что многодетным семьям нужно давать квартиры бесплатно, пишет «Интерфакс».



Матвиенко отметила, что нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что проблемы с жильём решит государство. Спикер Совфеда предложила расширять строительство социального жилья.



Она добавила, что без многодетных семей Россия не может эффективно развиваться социально и экономически – «нам не хватает граждан».