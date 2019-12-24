24.12.2019, 12:30
Матвиенко предлагает бесплатно давать квартиры многодетным семьям
ИА «Ореанда-Новости». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что многодетным семьям нужно давать квартиры бесплатно, пишет «Интерфакс».
Матвиенко отметила, что нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что проблемы с жильём решит государство. Спикер Совфеда предложила расширять строительство социального жилья.
Она добавила, что без многодетных семей Россия не может эффективно развиваться социально и экономически – «нам не хватает граждан».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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