14.05.2019, 17:23
Матвиенко предложила использовать японские технологии для утилизации отходов
ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что компании из Японии могли бы принять участие в реализации российской целевой программы по утилизации бытового мусора.
Матвиенко также отметила, что Москва планирует теснее сотрудничать с Японией в медицине и сфере транспорта. А при утилизации отходов передовые японские технологии могли бы сыграть значимую роль, полагает сенатор.
Матвиенко порекомендовала российским губернаторам сотрудничать с префектурами Японии. Она также напомнила, что 82 региона России поддерживают отношения с японскими префектурами, а почти 50 городов связаны с Японией побратимскими отношениями.
Матвиенко также отметила, что Москва планирует теснее сотрудничать с Японией в медицине и сфере транспорта. А при утилизации отходов передовые японские технологии могли бы сыграть значимую роль, полагает сенатор.
Матвиенко порекомендовала российским губернаторам сотрудничать с префектурами Японии. Она также напомнила, что 82 региона России поддерживают отношения с японскими префектурами, а почти 50 городов связаны с Японией побратимскими отношениями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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