Матвиенко также отметила, что Москва планирует теснее сотрудничать с Японией в медицине и сфере транспорта. А при утилизации отходов передовые японские технологии могли бы сыграть значимую роль, полагает сенатор.Матвиенко порекомендовала российским губернаторам сотрудничать с префектурами Японии. Она также напомнила, что 82 региона России поддерживают отношения с японскими префектурами, а почти 50 городов связаны с Японией побратимскими отношениями.