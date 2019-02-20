ИА «Ореанда-Новости» Студентов-медиков, обучающихся на бюджетной основе, могут обязать отрабатывать обучение после выпуска. Таким образом, предлагается улучшить ситуацию с нехваткой кадров в больницах. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сенатор подчеркнула, что медработники учатся около 8-9 лет, и многие из них обучаются за счёт бюджетных средств.

По мнению Матвиенко, если специалист получил государственное образование, то он обязан отработать некоторое время в сфере медицины, чтобы «вернуть» государственные средства на которые он получил образование.

При этом спикер отметила, что студенты, обучающиеся на контрактной основе, освобождены от этого обязательства, так как это «их выбор».

Спикер Совета Федерации прокомментировала состоявшееся сегодня Послание Федеральному Собранию президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Россия 24». Матвиенко назвала Послание «домашним», сконцентрированным на внутренних проблемах государства. Она отметила, что основной его темой был человек.

Глава Совета Федерации подчеркнула ориентированности документа на молодые семьи. По её словам, крайне важно поддерживать семьи с детьми, особенно, учитывая низкий уровень рождаемости в стране. Она отметила, что помощь семейным парам должна идти целенаправленно и разумно.

Матвиенко указала, что к социальной помощи относятся налоговые льготы для многодетных семей, снижение ипотечной нагрузки, а также повышение выплат и социальных пособий.

Кроме того, сенатор заявила, что президент в Послании обозначил конкретные сроки, к которым должны быть подготовлены законопроекты, необходимость которых обсуждалась сегодня.

В частности, глава государства подчеркнул необходимость принятия в весеннюю сессию закона, накладывающего на предприятия и промышленность ответственности за нанесение экологического ущерба. Путин призвал обязать их минимизировать вредные выбросы.

Как сообщила Матвиенко, Федеральное собрание немедленно приступит к разработке законопроектов, которые президент предписал принять в весеннюю сессию.