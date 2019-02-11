Матвиенко подчеркнула, что инцидент с сенатором от Карачаево-Черкессии Рауфом Арашуковым нетипичен и выпадает из общей картины. Кроме того, она отметила, что в Совфеде нет и сенаторов с подозрительным настоящим.При этомоднако каким именно никто не знал. По словам Матвиенко, она тогда обратилась к главе республики, сказав ему, что он делает ошибку, назначая Арашукова сенатором от региона. Матвиенко отметила, что в тот момент могла только дать совет, но никак не повлиять на решение властей региона, пишут РИА Новости. При этом некоторые СМИ пишут, что все кандидатуры в Совфед согласовываются в Кремле и проверяются спецслужбами.. Отбор планируется проводить более тщательно и внимательно. Сейчас представители Совфеда консультируются по поводу новой методики с правоохранителями.Напомним, что Арашукова ранее задержали прямо в зале заседаний Совфеда. При этом он попытался покинуть зал, однако не смог. Сенатора обвиняют в участии в преступном сообществе, оказании давления на свидетелей и организации убийств.В СМИ появилась информация, чтоПри этом сам Арашуков свою вину отрицает. Сейчас суд задержал его на два месяца пока ведётся следствие.Кроме того, был задержан и отец сенатора – Рауль Арашуков. По версии следствия, он является создателем организованной преступной группы и был причастен к хищению 30 миллиардов рублей у «Газпрома». Правоохранители задержали также руководителей ставропольских подразделений «Межрегионгаза» Николая Романова, Игоря Травинова, Гузера Хашукаева и Алана Кятова, а также главу астраханского отделения «Газпрома» и племянника Рауля Арашукова Руслана Арашукова.