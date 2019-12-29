ИА «Ореанда-Новости». Валентина Матвиенко осудила сравнение фашистской Германии с Советским Союзом.

Спикер СФ России возмутилась сравнением СССР с Германией фашистских времён. Она заявила, что сравнивать роли этих сторон в войне недопустимо. Попытки переписать историю Второй мировой войны Матвиенко прокомментировала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Матвиенко отметила, что в архивах России есть уникальные документы. В них находится правда о том, кто и как договаривался с фашистской Германией. Так, спикер подкрепила слова Владимира Путина о том, что некоторые страны Европы, в особенности Польша, вступили в сговор с фюрером.

Матвиенко подчеркнула, что попытки «ставить на одну доску» советский союз и фашистскую Германию недопустимы и преступны.

