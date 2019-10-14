ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она против возвращения в Россию смертной казни, пишет «Интерфакс».



Матвиенко отметила, что выступает против того, чтобы людей лишали жизни.



Мнения о том, в стране нужно вернуть такой вид наказания появились после истории с убийством девятилетней девочки в Саратове. В качестве подозреваемого был задержал 35-летний местный житель, который уже ранее был судим за изнасилование и разбой.