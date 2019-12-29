29.12.2019, 15:15
Матвиенко выступила с осуждением сравнения СССР и фашистской Германии
ИА «Ореанда-Новости» Валентина Матвиенко, работающая на должности спикера Совета Федерации, заявила журналистам программы "Москва. Кремль. Путин" о недопустимости сравнивания роли фашистской Германии и СССР в годы войны.
Таким образом Валентина Матвиенко отреагировала на попытки некоторых государств переписать историю Второй мировой войны. Недавно глава российского государства Владимир Путин сказал о вступлении нескольких европейских стран в сговор с фашисткой Германией. Он заявил, что имеются документы, подтверждающие эти переговоры.
Матвиенко сказала, что Россия располагает уникальными архивными документами, которые нельзя переписать. Она заявила, что ставить фашистскую Германию и СССР на одну доску - преступно и недопустимо.
Таким образом Валентина Матвиенко отреагировала на попытки некоторых государств переписать историю Второй мировой войны. Недавно глава российского государства Владимир Путин сказал о вступлении нескольких европейских стран в сговор с фашисткой Германией. Он заявил, что имеются документы, подтверждающие эти переговоры.
Матвиенко сказала, что Россия располагает уникальными архивными документами, которые нельзя переписать. Она заявила, что ставить фашистскую Германию и СССР на одну доску - преступно и недопустимо.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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