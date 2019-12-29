ИА «Ореанда-Новости» Валентина Матвиенко, работающая на должности спикера Совета Федерации, заявила журналистам программы "Москва. Кремль. Путин" о недопустимости сравнивания роли фашистской Германии и СССР в годы войны. 

Таким образом Валентина Матвиенко отреагировала на попытки некоторых государств переписать историю Второй мировой войны. Недавно глава российского государства Владимир Путин сказал о вступлении нескольких европейских стран в сговор с фашисткой Германией. Он заявил, что имеются документы, подтверждающие эти переговоры. 

Матвиенко сказала, что Россия располагает уникальными архивными документами, которые нельзя переписать. Она заявила, что ставить фашистскую Германию и СССР на одну доску - преступно и недопустимо. 