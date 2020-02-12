12.02.2020, 13:55
Матвиенко выступила с призывом убрать ковровые дорожки в поездах
ИА «Ореанда-Новости». Валентина Матвиенко, работающая спикером Совфеда, выступила с предложением убрать ковровые дорожки из пассажирских вагонов. По ее словам, они собирают пыль и не подходят под современные требования.
Российский сенатор заявила о необходимости уходить от устаревших нормативов и стандартов. Она утверждает, что ковровые дорожки, являвшиеся когда-то символом качества и престижа, сегодня представляют собой "пылесборники".
Она отмечает, что сегодня ковровые дорожки в вагонах можно заменить на красивые и стильные материалы, которые удобны в обслуживании.
Российский сенатор заявила о необходимости уходить от устаревших нормативов и стандартов. Она утверждает, что ковровые дорожки, являвшиеся когда-то символом качества и престижа, сегодня представляют собой "пылесборники".
Она отмечает, что сегодня ковровые дорожки в вагонах можно заменить на красивые и стильные материалы, которые удобны в обслуживании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии