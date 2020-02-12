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Российский сенатор заявила о необходимости уходить от устаревших нормативов и стандартов. Она утверждает, что ковровые дорожки, являвшиеся когда-то символом качества и престижа, сегодня представляют собой "пылесборники".Она отмечает, что сегодня ковровые дорожки в вагонах можно заменить на красивые и стильные материалы, которые удобны в обслуживании.