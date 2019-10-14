ИА «Ореанда-Новости». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в случае, если Киев решит возобновить авиаперелёты в России, Москва ответит тем же, пишет «Интерфакс».



Матвиенко отметила, что уверена в том, что российская сторона ответит на это решение положительно.



Прямое авиасообщение между Россией и Украиной закрыли в 2015 году. Этой весной Росавиация предложила провести переговоры с Украиной о возобновлении полётов.