ИА «Ореанда-Новости». Министр спорта Матыцин оценил отказ Логинова от участия в масс-старте на чемпионате мира по биатлону.

Министр спорта Олег Матыцин считает, что биатлонист Александр Логинов, представляющий Россию на ЧМ в Италии, имел право сняться с гонки с общего старта. Об этом Матыцин заявил журналистам.

Министр отметил, что очень уважительно относится к Логинову и переживает за судьбу всей российской сборной. Необходимы международные отношения, которые не допустят таких прецедентов, считает Матыцин.

Он также заявил, что интересы биатлониста будут защищены российскими организациями, которые представляют интересы спортсменов.

Ранее сообщалось об отказе российского биатлониста Логинова от участия в гонке с общего старта на чемпионате мира. Причиной стали обыски итальянской полицией в комнате спортсмена. Логинов попал под подозрение из-за своего личного тренера Касперовича, который находится на ЧМ под чужой аккредитацией.