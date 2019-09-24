ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба МЧС России сообщила, что до конца 2019 года ведомство ликвидирует 578 своих учреждений. Это связано с введением в министерстве новой организационно-штатной структуры.

Реорганизация призвана усовершенствовать систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе пожары.

Все затронутые реформой сотрудники получат предложение перейти на вакантные места в территориальных органах. В качестве альтернативы им могут быть выплачены компенсации.

Реорганизация в МЧС была начата осенью 2018 года в соответствии с поручением президента России в целях сокращения излишних управленческих звеньев, устранения дублирующих функций, эффективного и оперативного управления центральным аппаратом ведомства.