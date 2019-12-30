Такая погода, как ожидают синоптики, ожидается до десяти часов утра 31 декабря. В Москве ожидается налипание мокрого снега, метель и гололед.В ведомстве рекомендовали москвичам быть внимательными и осторожными, а также не оставлять детей без присмотра.