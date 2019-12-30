30.12.2019, 17:33
МЧС экстренно предупредило москвичей о гололеде
ИА «Ореанда-Новости». МЧС распространило экстренное предупреждение из-за ожидаемого в ближайшее время и до утра вторника налипания мокрого снега на провода и гололедице на московских дорогах.
Такая погода, как ожидают синоптики, ожидается до десяти часов утра 31 декабря. В Москве ожидается налипание мокрого снега, метель и гололед.
В ведомстве рекомендовали москвичам быть внимательными и осторожными, а также не оставлять детей без присмотра.
Такая погода, как ожидают синоптики, ожидается до десяти часов утра 31 декабря. В Москве ожидается налипание мокрого снега, метель и гололед.
В ведомстве рекомендовали москвичам быть внимательными и осторожными, а также не оставлять детей без присмотра.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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