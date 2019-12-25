ИА «Ореанда-Новости»Главное управление МЧС по столице распространило экстренное предупреждение о тумане в ночь на четверг, пишет «Интерфакс».

Так, в ближайшее время в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Такая погода сохранится до десяти утра 26 декабря.

В МЧС попросили водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных манёвров: обгонов, перестроений и опережений.