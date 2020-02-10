10.02.2020, 16:15
МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице
ИА «Ореанда-Новости». Московское управление МЧС предупредило жителей города о мокром снеге, метели и гололедице с вечера понедельника до утра вторника, пишет РИА Новости.
Синоптики обещают, что с восьми вечера понедельника до утра вторника в Москве пройдёт мокрый снег, местами будет метель. Ветер прогнозируется с порывами до 18 метров в секунду.
МЧС рекомендует не оставлять машины под деревьями, снизить скорость и держать дистанцию от впереди идущего транспорта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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