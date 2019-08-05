Так на места тушения отправлена дополнительная специальная техника.

Аэромобильная бригада Министерства чрезвычайных ситуаций, а также самолёты-амфибии и вертолёты прибыли в Красноярский край из Алтайского. За прошедшие сутки спасательные силы авиации использовали около тысячи тонн воды, чтобы справиться с распространением огня. Самолёты используют для того, чтобы обнаружить новые очаги возгорания. В эти места в оперативном порядке направлены дополнительные силы.

Особенно трудно приходится спасателям в районах, к которым невозможно добраться. Например, в Богучанском районе Красноярского края уже неделю пытаются остановить пламя. Дороги и связь здесь отсутствуют, ближайший районный центр находится в двухстах километрах. Спасатели используют исключительно ручной труд – заливают водой и окапывают периметр огня. В качестве основных средств для тушения пожара у них только огнетушители, топорики и лопата. По информации, предоставленной заместителем начальника Министерства чрезвычайных ситуаций России Алексеем Богдановым, у пожарников существует даже план по тушению огня. До пяти пожаров в сутки им необходимо ликвидировать, однако, сами пожары бывают разные как по сложности, так и по трудности ликвидации.

Незначительное возгорание в этом месте уже за неделю превратилось в настоящий пожар – площадь охваченного огнём леса увеличилась практически в два раза. Силами спасателей удалось локализовать пожар, однако, наблюдается дым по земле. На территории всего района зафиксировано около двадцати пожаров, четыре из которых уже удалось локализовать. На помощь красноярским спасателям прибыли дополнительные силы из соседних регионов – Республики Хакасия и Алтайского края.