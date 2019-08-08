Предупреждение распространили в эфире телеканалов, через СМС и Twitter мэра Москвы Сергея Собянина. Отмечается, что городские службы переведены в режим повышенной готовности.Собянин призвал москвичей быть очень осторожными. В его Twitter написано, что в столице ожидается ветер 20-25 метров в секунду. Такая погода сохранится в Москве до завтрашнего вечера.