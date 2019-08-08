08.08.2019, 21:37
МЧС распространило штормовое предупреждение в Москве
ИА «Ореанда-Новости». МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за надвигающейся на Москву грозы, дождя и шквалистого ветра.
Предупреждение распространили в эфире телеканалов, через СМС и Twitter мэра Москвы Сергея Собянина. Отмечается, что городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Собянин призвал москвичей быть очень осторожными. В его Twitter написано, что в столице ожидается ветер 20-25 метров в секунду. Такая погода сохранится в Москве до завтрашнего вечера.
Предупреждение распространили в эфире телеканалов, через СМС и Twitter мэра Москвы Сергея Собянина. Отмечается, что городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Собянин призвал москвичей быть очень осторожными. В его Twitter написано, что в столице ожидается ветер 20-25 метров в секунду. Такая погода сохранится в Москве до завтрашнего вечера.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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