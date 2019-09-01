«Освежить» знания необходимо с началом нового учебного года.

МЧС просит родителей поговорить со своими детьми о правилах поведения на автомобильных дорогах, проговорить маршрут, по которому стоит пройти ребёнку из школы домой и обратно. Отдельного внимания заслуживает напоминание о том, как правильно надо переходить дорогу. Родителям также настоятельно рекомендуют проверить у ребёнка, знает ли он собственный домашний адрес и контактный телефон своих родителей. Стоит также выучить фамилию, имя и отчество родителей для того, чтобы ребёнка можно было оперативно вернуть домой.

Среди рекомендаций Министерства чрезвычайных ситуаций по Тюменской области есть и разговор о том, как правильно вести себя на улице с незнакомыми людьми – здесь сотрудники просят родителей научить своих детей грамотно отвечать на все вопросы незнакомцев во избежание несчастных случаев. Угрозой для ребёнка на улице могут стать и чужие собаки – ребёнок также должен помнить, что вести себя с ними следует довольно корректным способом. Нелишним будет знать ребёнку телефонные номера экстренных служб.

Также Сотрудники регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Тюменской области напомнило родителям о необходимости разместить светоотражающие элементы. Это несложное действие поможет в будущем избежать многих неприятных ситуаций на автомобильных дорогах. Такие светоотражающие элементы можно разместить на верхней одежде школьника, на его обуви или на ранце. Разговоры родителей со своими детьми о правилах поведения на улице и на дорогах помогут значительно снизить количество несчастных случаев, заключили сотрудники МЧС.