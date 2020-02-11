11.02.2020, 15:49
Медбрат, обвиняемый в убийствах ветеранов, дал пояснения своим действиям
ИА «Ореанда-Новости». Медбрат Сергей Калинин, обвиняемый в убийствах ветеранов, дал пояснения своим действиям, сообщает издательство «Лента.Ru».
По слова медбрата-анестезиста, он писал анонимные сообщения об убийствах ветеранов на интернет-портале «Двач» в состоянии алкогольного опьянения. Все сообщения - это придуманные ситуации. В реальности он никого не убивал и никогда об этом даже не думал. Сергея Калинина проверили на детекторе лжи, результаты которого подтвердили его слова.
Министерство здравоохранения отметило, что медбрата нельзя привлекать к ответственности за преднамеренное причинение вреда своим пациентам. Сотрудники следственного комитета закрыли дело.
По слова медбрата-анестезиста, он писал анонимные сообщения об убийствах ветеранов на интернет-портале «Двач» в состоянии алкогольного опьянения. Все сообщения - это придуманные ситуации. В реальности он никого не убивал и никогда об этом даже не думал. Сергея Калинина проверили на детекторе лжи, результаты которого подтвердили его слова.
Министерство здравоохранения отметило, что медбрата нельзя привлекать к ответственности за преднамеренное причинение вреда своим пациентам. Сотрудники следственного комитета закрыли дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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