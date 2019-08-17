ИА "Ореанда-Новости" В современных условиях жизни у людей всё чаще наблюдаются такие негативные явления как стресс или неправильное питание. Все они приводят к ухудшению процесса пищеварения.

Врачи-диетологи выделили три вида чая, которые помогут улучшить процесс переваривания пищи. Стоит уточнить, что речь идёт о травяных напитках. Их регулярное употребление сможет ликвидировать последствия неправильного и нерегулярного приёма пищи, а также употребления алкогольных напитков и курения табака.

Первое место медики присудили имбирному напитку, в состав которого также входит мёд и лимон. Сочетание этих трёх продуктов поможет снять имеющиеся процессы воспаления в организме и укрепить иммунную систему человека. Кроме того, такой напиток поможет успешно справиться с подкатившим чувством тошноты.

Следующим полезным напитком медики назвали чай с мятой. Иногда специалисты рекомендуют просто заваривать листочки этого душистого растения. Мятный чай не только улучшает пищеварительный процесс, но способен справиться со стрессом, в случае если человек перенапряжён. Чай обладает седативным эффектом, при этом после его употребления человек чувствует себя отдохнувшим. Для страдающих бессонницей, медики также рекомендуют выпивать чашку мятного чая за несколько часов отхода ко сну.

Чай с фенхелем замыкает тройку напитков, улучшающих пищеварение. Такой напиток выведет из организма лишнюю жидкость и приведёт желудок человек в нормальное состояние. Избежать язвенной болезни поможет регулярное употребление такого чая.

Медики также отмечают, что улучшение процесса пищеварения приводит к снижению излишнего веса у человека.