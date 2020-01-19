19.01.2020, 14:49
Мединским было отмечено творчество режиссера Вадима Абдрашитова
ИА «Ореанда-Новости». Режиссера Вадима Абдрашитова с юбилеем поздравил Владимир Мединский. Государственным деятелем, исполняющим обязанности министра культуры РФ, были отмечены самобытные и яркие работы режиссера. Поздравление размещено на сайте Минкульта.
В воскресенье Вадим Абдрашитов отмечает 75-летие.
Мединский сказал, что Абдрашитов входит в число выдающихся кинематографистов РФ. По его словам, в своих картинах режиссер ведет со зрителем откровенный и глубокий диалог.
Мединский также отмечает, что Абдрашитов в своих работах затрагивает острые для современного общества темы.
Также государственный деятель добавил, что фильмы Абдрашитова заслуженно отмечены престижными отечественными и зарубежными кинематографическими наградами. По его словам, картины мастера стали важной частью российского кинонаследия.
В воскресенье Вадим Абдрашитов отмечает 75-летие.
Мединский сказал, что Абдрашитов входит в число выдающихся кинематографистов РФ. По его словам, в своих картинах режиссер ведет со зрителем откровенный и глубокий диалог.
Мединский также отмечает, что Абдрашитов в своих работах затрагивает острые для современного общества темы.
Также государственный деятель добавил, что фильмы Абдрашитова заслуженно отмечены престижными отечественными и зарубежными кинематографическими наградами. По его словам, картины мастера стали важной частью российского кинонаследия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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