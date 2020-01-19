ИА «Ореанда-Новости»Режиссера Вадима Абдрашитова с юбилеем поздравил Владимир Мединский. Государственным деятелем, исполняющим обязанности министра культуры РФ, были отмечены самобытные и яркие работы режиссера. Поздравление размещено на сайте Минкульта. 

В воскресенье Вадим Абдрашитов отмечает 75-летие. 

Мединский сказал, что Абдрашитов входит в число выдающихся кинематографистов РФ. По его словам, в своих картинах режиссер ведет со зрителем откровенный и глубокий диалог. 

Мединский также отмечает, что Абдрашитов в своих работах затрагивает острые для современного общества темы. 

Также государственный деятель добавил, что фильмы Абдрашитова заслуженно отмечены престижными отечественными и зарубежными кинематографическими наградами. По его словам, картины мастера стали важной частью российского кинонаследия.