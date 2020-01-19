Режиссера Вадима Абдрашитова с юбилеем поздравил Владимир Мединский. Государственным деятелем, исполняющим обязанности министра культуры РФ, были отмечены самобытные и яркие работы режиссера. Поздравление размещено на сайте Минкульта.Мединский сказал, что Абдрашитов входит в число выдающихся кинематографистов РФ. По его словам, в своих картинах режиссер ведет со зрителем откровенный и глубокий диалог.Также государственный деятель добавил, что фильмы Абдрашитова заслуженно отмечены престижными отечественными и зарубежными кинематографическими наградами. По его словам, картины мастера стали важной частью российского кинонаследия.