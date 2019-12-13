ИА «Ореанда-Новости». Мединский рассказал, как критика в Telegram влияет на работу Министерства культуры РФ.

Министр культуры России рассказал, что следит за тем, как о работе министерства отзываются в обществе. Одним из способов «слежки» Владимир Мединский назвал Telegram-каналы. О чтении всех статей, содержащих критику министерства, министр рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Мединского, любая критика может каким-то образом изменить работу органа. Даже анонимные каналы в Telegram приносят пользу и позволяют улучшить работу.

Министр также заявил, что сам не сможет завести канал в Telegram. По его мнению, главной проблемой мессенджера является его анонимность. Никто не должен и не будет отвечать за слова, которые распространяются по этим каналам. Мединский подчеркнул, что если и заведёт какой-либо профиль в сети, то он обязательно будет публичным.