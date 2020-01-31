31.01.2020, 13:49
Мединский высказался про заявления, которые умаляют роль СССР в войне
ИА «Ореанда-Новости». Заявления официальных представителей ряда государств Восточной Европы и Запада направлены на то, чтобы исказить роль СССР в победе во Второй мировой войне. По словам Владимира Мединского, помощника президента России, они направлены на подрыв основ современного миропорядка.
Мединский заявил, что в последнее время на межгосударственном уровне и на высоком государственном уровне были сделаны несколько "забавных" заявлений, которые ранее могли себе позволить только таблоиды.
Помощник российского президента привёл в пример слова лидера Украины Владимира Зеленского о том, что СССР причастен к началу Второй мировой войны и высказывание бывшего украинского президента Леонида Кравчука о том, что якобы Гитлер и Сталин беседовали во Львове в 1940 году.
Также он указал на то, что ряд европейских организаций высказались о том, что Освенцим был освобождён "союзными войсками", хотя это сделала Красная армия.
Мединский заявил, что в последнее время на межгосударственном уровне и на высоком государственном уровне были сделаны несколько "забавных" заявлений, которые ранее могли себе позволить только таблоиды.
Помощник российского президента привёл в пример слова лидера Украины Владимира Зеленского о том, что СССР причастен к началу Второй мировой войны и высказывание бывшего украинского президента Леонида Кравчука о том, что якобы Гитлер и Сталин беседовали во Львове в 1940 году.
Также он указал на то, что ряд европейских организаций высказались о том, что Освенцим был освобождён "союзными войсками", хотя это сделала Красная армия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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