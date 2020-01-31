По словам Владимира Мединского, помощника президента России, они направлены на подрыв основ современного миропорядка.Помощник российского президента привёл в пример слова лидера Украины Владимира Зеленского о том, что СССР причастен к началу Второй мировой войны и высказывание бывшего украинского президента Леонида Кравчука о том, что якобы Гитлер и Сталин беседовали во Львове в 1940 году.Также он указал на то, что ряд европейских организаций высказались о том, что Освенцим был освобождён "союзными войсками", хотя это сделала Красная армия.