21.10.2019, 21:51
Медицинские учреждения готовят к модернизации
ИА «Ореанда-Новости». В конце октября начнётся модернизация медицинских учреждений, сообщает Министерство здравоохранение России на своём официальном сайте.
Первоначально модернизировать будут поликлиники, больницы и родильные дома в сёлах и городах, с численностью не более 50 тысяч человек. В список Минздрава России вошли 480 населённых пунктов. Модернизация коснётся не только внешнего вида медицинских учреждений, но и оплаты труда медработников. В течение 2 лет планируется модернизировать все учреждения в составленном списке.
Кроме этого, по разработкам Минздрава РФ, планируется привлечь частные клиники к оказанию бесплатных медицинских услуг по средствам бесплатного выделения определённого количества медикаментов.
Первоначально модернизировать будут поликлиники, больницы и родильные дома в сёлах и городах, с численностью не более 50 тысяч человек. В список Минздрава России вошли 480 населённых пунктов. Модернизация коснётся не только внешнего вида медицинских учреждений, но и оплаты труда медработников. В течение 2 лет планируется модернизировать все учреждения в составленном списке.
Кроме этого, по разработкам Минздрава РФ, планируется привлечь частные клиники к оказанию бесплатных медицинских услуг по средствам бесплатного выделения определённого количества медикаментов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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