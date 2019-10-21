Первоначально модернизировать будутВ список Минздрава России вошли 480 населённыхМодернизация коснётся. В течение 2 лет планируется модернизировать все учреждения в составленном списке.Кроме этого, по разработкам Минздрава РФ, планируетсяпо средствам бесплатного выделения определённого количества медикаментов.