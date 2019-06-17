17.06.2019, 18:32
«Медуза» рассказала о допросе сотрудников по «делу Голунова»
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудников издания «Медуза» стали вызывать на допросы в полицию, пишет «Интерфакс».
Сотрудников допрашивают в рамках дела о сбыте наркотиков, по которому ранее был обвиняемым корреспондент Иван Голунов.
Ранее адвокат Голунова рассказал, что его подзащитный дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по произошедшим с ним событиям.
Напомним, Голунова задержали 6 июня, обвинив его в сбыте наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс. В итоге дело в отношении журналиста прекратили в связи с недоказанностью его вины.
Сотрудников допрашивают в рамках дела о сбыте наркотиков, по которому ранее был обвиняемым корреспондент Иван Голунов.
Ранее адвокат Голунова рассказал, что его подзащитный дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по произошедшим с ним событиям.
Напомним, Голунова задержали 6 июня, обвинив его в сбыте наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс. В итоге дело в отношении журналиста прекратили в связи с недоказанностью его вины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии