Дмитрий Медведев. ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Импортозамещение при вопросах лекарственного обеспечения в последние годы идёт хорошими темпами, о чём говорит перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 85% которых производится в России. Об этом заявил премьер-министр

Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко обратил внимание на то, что в настоящее 70% реализуемых в России лекарств являются импортными. По его словам, нельзя допустить монополизации на этом рынке, чтобы не оказаться в зависимости от одной страны или компании. В связи с этим он попросил новое Правительство РФ уделить особое внимание этой теме, а самого Медведева взять под личный контроль вопрос обеспечения граждан качественными лекарствами.

По словам главы Правительства РФ, при оценке ситуации стоит учитывать не только общий объём, но и те лекарства, которые наиболее важны. «У нас есть перечень так называемых жизненно необходимых и важнейших препаратов. Вот по этому перечню мы вышли на уровень: приблизительно 85% препаратов производится уже в нашей стране. Это очень важно, потому что они покупаются не за валюту и не связаны с валютным курсом. Они покупаются за рубли, в этом смысле они гораздо меньше подвержены инфляции и колебаниям валютного курса», - пояснил он.



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Медведев назвал это хорошим результатом и подчеркнул, что следующей целью стало доведение этого объёма до 90%. «У меня нет никаких сомнений по этому направлению, мы её достигнем. Но это не означает, что мы должны совсем отказаться от иностранных препаратов, потому что в ряде случаев есть инновационные препараты», - пояснил он.

В связи с этим, добавил Медведев, за последнее время Правительством было принято решение о том, чтобы как можно быстрее внедрять инновационные препараты. «И очень важно затаскивать к нам иностранных производителей, чтобы они локализовали производство в нашей стране, чтобы те же самые лекарства производились у нас, продавались за рубли, но в то же время это были самые современные лекарственные формы», - сказал и.о. главы Кабмина РФ.

По его словам, таких проектов реализовано уже около 30. «В общей сложности у нас 86 иностранных компаний работает именно на нашем рынке, подчеркиваю - не продают лекарства, а работают как российские компании. И мне кажется, это позволяет нам рассчитывать на то, что мы сможем решить эту задачу решить в ближайшие годы», - заключил Медведев.