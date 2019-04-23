ИА «Ореанда-Новости». Глава правительства России премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что не исключено, что Россия когда-нибудь в будущем откажется от использования пластика, как это делают европейские страны или Грузия. Медведев считает, что Россия придёт к обсуждению этого вопроса. Речи о ближайшем времени не было.

Медведев напомнил, когда «мы росли», пластика не было, только бумажная тара и стеклянные бутылки, но уже сейчас пластик создаёт серьёзнейшую угрозу всей планете, в связи с этим целый ряд государств намерены отказаться от использования пластика, запретить его в стране.

«Может быть, мы когда-нибудь тоже к этому подойдём», – сказал Медведев в ходе встречи с участниками Всероссийского экологического форума ЕР "Чистая страна".